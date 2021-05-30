Пашинян обратился к вопросу о возвращении пленных  и пограничной ситуации

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян провел встречу в Апаранском офисе партии, где, среди прочих тем, коснулся вопроса о возвращении пленных и ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Арменпресс, Пашинян отметил: «Сейчас есть надлежащий международный отклик на вопросы о пограничной ситуации и возвращении пленных . Сегодня международное сообщество, по сути, четко заявило о необходимости возвращения пленных, и это получило самый широкий международный резонанс», - подчеркнул он.

Пашинян считает, что вопрос возвращения пленных - это вопрос времени. «Вопрос возвращения пленных также используется для обострения внутриполитической обстановки в Армении. Они используют это, чтобы провоцировать конфликты внутри страны. Но, слава Богу, мы понимаем, что, как бы это ни было сложно, мы не должны позволять Азербайджану использовать этот фактор в нашей внутриполитической ситуации», - добавил исполняющий обязанности премьер-министра РА.