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На первом этапе мы считаем важным  открытие железных дорог. Пашинян

На первом этапе мы считаем важным  открытие железных дорог. Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра  премьер-министра Республики Армения,  член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян  провел встречу  в Апаранском офисе партии, где, среди прочих тем, коснулся вопроса разблокирования коммуникаций в регионе — в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года.  

Как  передает Арменпресс, Пашинян отметил, что по вопросу автомобильных дорог у сторон нет определенной ясности или совпадения взглядов. "Это вопрос будущего. На первом этапе мы считаем важным вопрос  железных дорог.  Речь идет об открытии железных дорог,  действовавших  во времена Советского Союза», - подчеркнул  Пашинян, добавив, что «есть тонкость, заключающаяся в том, что и у Армении, и у Азербайджана есть особые мнения и оговорки в ряде соглашений СНГ. Есть вариант:  просто отозвать эти особые мнения, если будет достигнута договоренность о выполнении грузоперевозок в соответствии с международными правилами СНГ».


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