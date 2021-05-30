Руководство ФФА посетило Вайоцдзорскую область, ознакомилось с состоянием стадионов

Руководство Федерации футбола Армении посетило Вайоцдзорскую область, ознакомилось с состоянием стадионов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

Президент ФФА Армен Меликбекян и вице-президент Армен Никогосян посетил Вайоцдзорскую область, на месте ознакомился с работами, которые ведутся на стадионах городов Ехегнадзор и Вайк.

«Визит в Вайоц Дзор - один из самых важных для руководства ФФА. Мы неизменно поддерживаем развитие футбола в регионах. Это один из основных пунктов нашей программы. Футбольный клуб «Нораванк» дал новую жизнь Вайоцдзорскому региону», - сказал Меликбекян.

В следующем сезоне футбольный клуб «Нораванк» проведет домашние матчи на стадионе «Аревик» в Вайке.

Интенсивные работы ведутся и в Егегнадзоре – на стадионе «Городской».