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Руководство ФФА посетило Вайоцдзорскую область, ознакомилось с состоянием стадионов

Руководство ФФА посетило Вайоцдзорскую область, ознакомилось с состоянием стадионов

Руководство Федерации футбола Армении посетило Вайоцдзорскую область, ознакомилось с состоянием стадионов.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

Президент ФФА Армен Меликбекян и вице-президент Армен Никогосян посетил Вайоцдзорскую область, на месте ознакомился с работами, которые ведутся на стадионах городов Ехегнадзор и Вайк.  

«Визит в   Вайоц Дзор - один из самых важных для руководства ФФА. Мы неизменно  поддерживаем развитие футбола в регионах. Это один из основных пунктов нашей программы. Футбольный клуб «Нораванк» дал новую жизнь Вайоцдзорскому региону», - сказал Меликбекян.

В следующем сезоне футбольный клуб «Нораванк» проведет домашние матчи на стадионе «Аревик» в Вайке.

Интенсивные работы ведутся и в  Егегнадзоре – на стадионе «Городской».


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