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На мусорном  полигоне Масиса продолжаются работы по пожаротушению

На мусорном  полигоне Масиса продолжаются работы по пожаротушению

На городском полигоне Масиса  спасательные бригады  областного и ереванского отделений    Спасательной службы МЧС РА уже девять дней проводят работы по тушению пожара и дежурство на мусорном  полигоне Масиса.

30 мая в 09:45 часов  на место происшествия выехала пожарная команда для продолжения тушения пожара.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  работы по тушению пожара продолжаются,  установлено дежурство.

Согласно источнику, еще 22-го мая   в   Араратское областное управление Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что   на  мусорной свалке в Масисе  вспыхнул пожар, необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что огонь охватил территорию площадью около 2 га. 

На место происшествия выехали еще две пожарные бригады пожарно-спасательных отрядов спасательного управления МЧС города Еревана. На пожаротушении работают  2 гусеничных трактора и 1 водопровод полигона.


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