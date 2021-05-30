На мусорном  полигоне Масиса продолжаются работы по пожаротушению

На городском полигоне Масиса спасательные бригады областного и ереванского отделений Спасательной службы МЧС РА уже девять дней проводят работы по тушению пожара и дежурство на мусорном полигоне Масиса.

30 мая в 09:45 часов на место происшествия выехала пожарная команда для продолжения тушения пожара.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, работы по тушению пожара продолжаются, установлено дежурство.

Согласно источнику, еще 22-го мая в Араратское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на мусорной свалке в Масисе вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что огонь охватил территорию площадью около 2 га.

На место происшествия выехали еще две пожарные бригады пожарно-спасательных отрядов спасательного управления МЧС города Еревана. На пожаротушении работают 2 гусеничных трактора и 1 водопровод полигона.