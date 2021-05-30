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Обыграв турка, гроссмейстер Ованес Габузян   выиграл путевку на розыгрыш  Кубка мира

Обыграв турка, гроссмейстер Ованес Габузян   выиграл путевку на розыгрыш  Кубка мира

Чемпион Армении по шахматам Ованес Габузян выиграл путевку на розыгрыш  Кубка мира.

Как  передает Арменпресс, в решающем матче он получил преимущество над Саналом Вахапом, представляющим Турцию. Путевку на розыгрыш  Кубка мира от Армении  выиграли также член  национальной сборной Айк Мартиросян и гроссмейстер Шант Саркисян.  

Отборочный тур розыгрыша Кубка мира  прошел дистанционно. В турнире принимают участие 264 шахматиста из 35 стран, в том числе 164 гроссмейстера и 65 международных мастеров.

Армению на турнире представляли 13 шахматистов: гроссмейстеры Сергей Мовсесян, Оганес Габузян, Самвел Тер-Саакян, Айк Мартиросян, Роберт Ованесян, Мануэл Петросян, Арам Акопян, Шант Саркисян, Тигран Арутюнян, Левон Бабуджян, из женщин -  гроссмейстер Анна Саркисян, международный гроссмейстер Мамикон Гарибян и мастер ФИДЕ Армен Барсегян.

Турнир проводился по нокаут-системе, проигравший выбывает из дальнейшей  борьбы.

 


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