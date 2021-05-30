Обыграв турка, гроссмейстер Ованес Габузян   выиграл путевку на розыгрыш  Кубка мира

Чемпион Армении по шахматам Ованес Габузян выиграл путевку на розыгрыш Кубка мира.

Как передает Арменпресс, в решающем матче он получил преимущество над Саналом Вахапом, представляющим Турцию. Путевку на розыгрыш Кубка мира от Армении выиграли также член национальной сборной Айк Мартиросян и гроссмейстер Шант Саркисян.

Отборочный тур розыгрыша Кубка мира прошел дистанционно. В турнире принимают участие 264 шахматиста из 35 стран, в том числе 164 гроссмейстера и 65 международных мастеров.

Армению на турнире представляли 13 шахматистов: гроссмейстеры Сергей Мовсесян, Оганес Габузян, Самвел Тер-Саакян, Айк Мартиросян, Роберт Ованесян, Мануэл Петросян, Арам Акопян, Шант Саркисян, Тигран Арутюнян, Левон Бабуджян, из женщин - гроссмейстер Анна Саркисян, международный гроссмейстер Мамикон Гарибян и мастер ФИДЕ Армен Барсегян.

Турнир проводился по нокаут-системе, проигравший выбывает из дальнейшей борьбы.