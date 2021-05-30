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В Париже стартует Roland Garros -2021

В Париже стартует Roland Garros -2021

В Париже стартует второй турнир Большого шлема в году — «Ролан Гаррос».  

Как  передает Арменпресс, Открытый чемпионат Франции на грунтовом покрытии  стартовал еще в 1891 году. В нынешнем  году турнир проводится в 125-й раз.  

Призовой фонд юбилейного турнира  составляет 34 миллиона евро. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, который 13 раз выигрывал на French Open  рекордные 13 раз. Действующий чемпион по женской борьбе - Ига Святек. Roland Garros завершится 13 июня.

 

 

 


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