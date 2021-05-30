В Париже стартует Roland Garros -2021

В Париже стартует второй турнир Большого шлема в году — «Ролан Гаррос».

Как передает Арменпресс, Открытый чемпионат Франции на грунтовом покрытии стартовал еще в 1891 году. В нынешнем году турнир проводится в 125-й раз.

Призовой фонд юбилейного турнира составляет 34 миллиона евро. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, который 13 раз выигрывал на French Open рекордные 13 раз. Действующий чемпион по женской борьбе - Ига Святек. Roland Garros завершится 13 июня.