Пожарные ликвидировали возгорание в автомобиле на проспекте Маштоца

30 мая в 02:08 часа в Национальный кризисный центр поступил сигнал о том, что возле Матенадарана горит автомобиль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС города Еревана.

Выяснилось, что возле одного из домов на проспекте Маштоца автомобиль BMW 4 врезался в дерево и возгорелся.

Пожар локализован в 02:15 часов и потушен в 02:20. Сгорел салон (частично) и часть моторного отсека.