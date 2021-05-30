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Пожарные ликвидировали возгорание в автомобиле на проспекте Маштоца

Пожарные ликвидировали возгорание в автомобиле на проспекте Маштоца

30 мая в 02:08 часа  в Национальный кризисный центр поступил сигнал   о том, что возле Матенадарана горит автомобиль.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС города Еревана.

Выяснилось, что возле одного из домов на проспекте Маштоца автомобиль BMW 4 врезался в дерево  и возгорелся.

Пожар локализован в 02:15 часов  и потушен в 02:20. Сгорел салон (частично)  и часть моторного отсека.

 

 


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