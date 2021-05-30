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Мартиросян и Саркисян завоевали  право участвовать в розыгрыше Кубка мира по шахматам

Мартиросян и Саркисян завоевали  право участвовать в розыгрыше Кубка мира по шахматам

Два шахматиста, представляющие Армению, получили право участвовать в розыгрыше Кубка мира.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация.

Отборочный тур розыгрыша Кубка мира  прошел дистанционно. В турнире принимают участие 264 шахматиста из 35 стран, в том числе 164 гроссмейстера и 65 международных мастеров.

Армению на турнире представляли 13 шахматистов: гроссмейстеры Сергей Мовсесян, Оганес Габузян, Самвел Тер-Саакян, Айк Мартиросян, Роберт Ованесян, Мануэл Петросян, Арам Акопян, Шант Саркисян, Тигран Арутюнян, Левон Бабуджян, из женщин -  гроссмейстер Анна Саркисян, международный гроссмейстер Мамикон Гарибян и мастер ФИДЕ Армен Барсегян.

Турнир проводился по нокаут-системе, проигравший выбывает из дальнейшей  борьбы.

Путевку на розыгрыш  Кубка мира от Армени  выиграли член  национальной сборной Айк Мартиросян и гроссмейстер Шант Саркисян.


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