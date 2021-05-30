Сборная Армении по футболу отбыла в Хорватию  

Сборная Армении по футболу отбыла в Загреб.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

30 мая сборная Армении чартерным рейсом вылетела в столицу Хорватии Загреб, где будет готовиться к товарищескому матчу Хорватия-Армения. Наша сборная уехала в Загреб в следующем составе․

Вратари

Давид Юрченко - «Алашкерт»

Арман Нерсесян - ЦСКА

Григор Меликсетян – «Арарат»

Защитники

Андре Чалишер - «Силькеборг» (Дания)

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Альберт Хачумян - «Арарат-Армения»

Давид Тертерян - «Арарат-Армения»

Акоп Акопян - «Урарату»

Жоао Арарат Монрой - «Ноа»

Полузащитники

Хорен Байрамян – «Ростов» (Россия)

Эдуард Сперцян – «Краснодар» (Россия)

Жирайр Шагоян - ЦСКА

Карен Мурадян – «Арарат»

Артак Григорян – «Алашкер»т

Вбеймар Ангуло – «Арарат-Армения»

Нападающие

Артур Миранян - «Урарту»

Карен Мелконян - «Урарту»

Тигран Барсегян, Вараздат Ароян, Камо Ованесян, Ваан Бичахчян, Эдгар Бабаян и Саргис Адамян присоединятся к команде уже в Хорватии.