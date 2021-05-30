Сборная Армении по футболу отбыла в Хорватию
Сборная Армении по футболу отбыла в Загреб.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.
30 мая сборная Армении чартерным рейсом вылетела в столицу Хорватии Загреб, где будет готовиться к товарищескому матчу Хорватия-Армения. Наша сборная уехала в Загреб в следующем составе․
Вратари
Давид Юрченко - «Алашкерт»
Арман Нерсесян - ЦСКА
Григор Меликсетян – «Арарат»
Защитники
Андре Чалишер - «Силькеборг» (Дания)
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Альберт Хачумян - «Арарат-Армения»
Давид Тертерян - «Арарат-Армения»
Акоп Акопян - «Урарату»
Жоао Арарат Монрой - «Ноа»
Полузащитники
Хорен Байрамян – «Ростов» (Россия)
Эдуард Сперцян – «Краснодар» (Россия)
Жирайр Шагоян - ЦСКА
Карен Мурадян – «Арарат»
Артак Григорян – «Алашкер»т
Вбеймар Ангуло – «Арарат-Армения»
Нападающие
Артур Миранян - «Урарту»
Карен Мелконян - «Урарту»
Тигран Барсегян, Вараздат Ароян, Камо Ованесян, Ваан Бичахчян, Эдгар Бабаян и Саргис Адамян присоединятся к команде уже в Хорватии.
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