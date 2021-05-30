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ДТП на трассе Ереван-Абовян: 2 жертвы, 1 пострадавший 

ДТП на трассе Ереван-Абовян: 2 жертвы, 1 пострадавший 

30 мая в 04:46 часов  в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал   о том, что возле казино «Шангри-Ла» в Ереване произошло ДТП, есть жертвы и  пострадавшие, необходима  помощь спасателей.    

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС города Еревана. Выяснилось, что на трассе Ереван-Абовян Nissan Murano (водитель: А.А., 1995 г.р.) съехал с полосы движения и наехал на столб.   

До прибытия  спасателей, водитель был госпитализирован в  Медицинский центр Абовяна, где врачи оценили состояние здоровья пострадавшего как среднетяжелое, а оба пассажира скончались на месте.

Спасатели обесточили   автомобиль и оградили территорию.

 


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