ДТП на трассе Ереван-Абовян: 2 жертвы, 1 пострадавший 

30 мая в 04:46 часов в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал о том, что возле казино «Шангри-Ла» в Ереване произошло ДТП, есть жертвы и пострадавшие, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС города Еревана. Выяснилось, что на трассе Ереван-Абовян Nissan Murano (водитель: А.А., 1995 г.р.) съехал с полосы движения и наехал на столб.

До прибытия спасателей, водитель был госпитализирован в Медицинский центр Абовяна, где врачи оценили состояние здоровья пострадавшего как среднетяжелое, а оба пассажира скончались на месте.

Спасатели обесточили автомобиль и оградили территорию.