COVID-19: в Армении подтвержден 81 новый случай, 229 человек выздоровели

По состоянию на 11:00 часов 30 мая в Армении подтвержден 81 новый случай заболевания коронавирусом, 229 граждан выздоровели, 4 скончались. За один день проведен 2771 тест. Таким образом, общее количество тестов составило 1081305.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

Всего подтверждено 222636 случаев заболевания коронавирусом из них 212 981 случай излечения, 4432 случаев смерти. 4142 пациента в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Отмечен 1081 смертельный исход, когда пациенты были инфицированы коронавирусом, но умерли от другого заболевания.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.