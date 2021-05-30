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COVID-19: в Армении подтвержден 81 новый случай, 229 человек выздоровели

COVID-19: в Армении подтвержден 81 новый случай, 229 человек выздоровели

По состоянию на 11:00 часов  30 мая в Армении подтвержден 81 новый случай заболевания коронавирусом, 229 граждан выздоровели, 4 скончались. За один день проведен 2771 тест. Таким образом, общее количество тестов составило 1081305.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.  

Всего подтверждено 222636 случаев заболевания коронавирусом  из них  212 981 случай излечения,  4432 случаев смерти.  4142 пациента в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Отмечен 1081 смертельный исход, когда пациенты были инфицированы коронавирусом, но умерли от другого заболевания.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19  карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.


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