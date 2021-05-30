«Челси» - победитель Лиги чемпионов

В финале футбольной Лиги чемпионов соревновались «Манчестер Сити» и «Челси».

Как передает Арменпресс, с первых минут две команды дали хороший темп игре, часто обменивались атаками. «Манчестер Сити» не мог успешно завершить атаки. В конце тайма футболисты «Челси» воспользовались ошибкой защитников «горожан» и повели в счете. Отличился Кей Хавертс.

С начала второго тайма «Манчестер Сити» решился бросился вернуть потерянное, Кевин де Брюйне не смог продолжить игру из-за травмы. Во второй половине «Челси» безупречно играл в защите и в итоге одержал победу минимальным отрывом, выиграв Лигу чемпионов во второй раз в своей истории.

«Челси» впервые выиграл этот турнир в сезоне 2011/12.