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«Челси» - победитель Лиги чемпионов

«Челси» - победитель Лиги чемпионов

В финале футбольной Лиги чемпионов соревновались «Манчестер Сити» и «Челси».

Как  передает Арменпресс, с первых минут две команды дали хороший темп игре, часто обменивались атаками. «Манчестер Сити» не  мог успешно завершить атаки. В конце тайма футболисты «Челси» воспользовались ошибкой защитников «горожан» и повели в счете. Отличился Кей Хавертс.

С начала второго тайма «Манчестер Сити» решился  бросился вернуть потерянное, Кевин  де Брюйне не смог продолжить игру из-за травмы. Во второй половине «Челси» безупречно играл в защите и в итоге одержал победу минимальным отрывом,  выиграв Лигу чемпионов во второй раз в своей истории.

«Челси»  впервые выиграл  этот турнир в сезоне 2011/12.


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