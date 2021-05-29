Вопрос уточнения границ может быть обсужден только при выводе азербайджанских войск: Мгер Григорян

Вопрос об уточнении пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе может быть обсужден только в том случае, если азербайджанские военные подразделения покинут территорию Республики Армения. Об этом заявил и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян, отвечая на вопрос Арменпресс о заявлении премьер-министра Азербайджана.

- Премьер-министр Азербайджана заявил, что российское предложение по урегулированию армяно-азербайджанского пограничного кризиса приемлемо для Азербайджана. Какова позиция армянской стороны?

- Российское предложение по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемо для Армении, и армянская сторона 19 мая в письменном виде представила российским партнерам свою позицию. При этом, вопрос об уточнении пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе может быть обсужден только в том случае, если азербайджанские военные подразделения покинут территорию Республики Армения.

В этом контексте мы также подчеркнули важность возвращения наших пленных военнослужащих. Армения также подтверждает свое предложение о зеркальном выводе войск, их возвращении в места постоянной дислокации, а затем прояснении пограничных пунктов.