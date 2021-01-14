Анонс мероприятий на 30 мая
17:10, Май 29, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 21:56 Вопрос уточнения границ может быть обсужден только при выводе азербайджанских войск: Мгер Григорян
- 17:19 Анонс мероприятий на 31 мая
- 17:10 Анонс мероприятий на 30 мая
- 16:35 Пашинян детально представил полученное им наследие в переговорах по нагорно- карабахскому конфликту
- 15:52 Защитник прав человека и офицеры запаса СНБ обсудили вопросы безопасности границы
- 15:18 Под патронатом Нуне Саркисян в детском доме Мари Измирлян откроется армяно- казахстанская выставка
- 15:12 Пашинян считает важным открытие региональных коммуникаций для развития промышленности Армении
- 14:39 В центре внимания XIX театрального фестиваля «Арммоно» будут произведения армянских авторов
- 14:29 Партия «Гражданский договор» рассчитывает получить на выборах 60 процентов голосов
- 14:07 ЦИК: что нужно сделать незарегистрированному в Армении человеку для участия в выборах
- 13:39 Решение карабахской проблемы не связано с уточнением армяно-азербайджанской границы: Пашинян
- 13:21 Для нас приемлемо предложение сопредседателей МГ по снижению напряженности на границе. Пашинян
- 12:50 COVID-19: за день в России подтверждено 9289 новых случаев
- 12:31 ЦИК РА дала 48 часов на заполнение документов около двум десятков политических сил
- 12:28 МИД Канады выражает обеспокоенность похищением 6 армянских военнослужащих ВС Азербайджана
- 12:21 Спасатели нашли тела пропавших без вести туристов в горах Казахстана
- 11:56 В Испании при опрокидывании судна пропали без вести два человека
- 11:53 Сборная Азербайджана по самбо отстранена с чемпионата Европы за неспортивное поведение
- 11:42 Давид Алаба подписал контракт с «Реалом» на 5 лет
- 11:32 Администрация Байдена предлагает Армении пакет послевоенной помощи в размере более $24 млн
- 11:11 COVID-19: в Армении подтверждено 42 новых случая выздоровели 186 человек
- 10:48 Европейские индексы выросли - 28-05-21
- 10:47 Американские индексы выросли - 28-05-21
- 10:46 Цены на цветные металлы - 28-05-21
- 10:46 Цены на драгоценные металлы - 28-05-21
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15:53, 22.05.2021
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