Защитник прав человека и офицеры запаса СНБ обсудили вопросы безопасности границы

28 мая Защитник прав человека РА Арман Татоян принял делегацию Союза офицеров запаса СНБ - бывшего директора СНБ Микаела Амбарцумяна, бывшего первого заместителя директора СНБ Гранта Епископосяна и бывшего командующего пограничных войск СНБ Армена Абрамяна.

Как передает Арменпресс, омбудсмен РА сообщает, что в ходе встречи Арман Татоян ознакомил высокопоставленных офицеров запаса СНБ с действиями азербайджанских военнослужащих в Сюнике, Гегаркунике после 9 ноября 2020 года, а также с фактами нарушения прав жителей на дорогах ряда общин Сюника.

На основании этих фактов Защитник заявил об абсолютной необходимости создания зоны безопасности вокруг Сюника и Гегаркуника.

Высокопоставленные офицеры запаса СНБ отметили, что одной из целей их деятельности является содействие защите прав человека в Армении и Арцахе в послевоенный период. Затем они представили свои наблюдения о состоянии безопасности границ в Армении с учетом своего многолетнего опыта. В ходе встречи обсуждались конкретные ситуации. Члены Союза офицеров запаса также отметили, что они также зафиксировали провокации азербайджанских военнослужащих на границе с РА, которые необходимо предотвратить любой ценой, и гарантия этого – то, что они покинут места и дороги в непосредственной близости от РА. приграничные села.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы освобождения и возвращения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, состоялся обмен информацией и мнениями.

Защитник прав человека подчеркнул, что анализ офицеров запаса СНБ по вопросам безопасности границ был особенно полезен, учитывая их многолетний опыт работы в этой области.

Стороны договорились продолжить сотрудничество, в том числе по конкретным ситуациям.