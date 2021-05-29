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Защитник прав человека и офицеры запаса СНБ обсудили вопросы безопасности границы

Защитник прав человека и офицеры запаса СНБ обсудили вопросы безопасности границы

28 мая Защитник прав человека РА Арман Татоян принял делегацию Союза офицеров запаса СНБ - бывшего директора СНБ Микаела Амбарцумяна, бывшего первого заместителя директора СНБ Гранта Епископосяна и  бывшего командующего пограничных  войск  СНБ Армена Абрамяна. 

Как  передает Арменпресс, омбудсмен РА сообщает, что в ходе встречи Арман Татоян ознакомил высокопоставленных офицеров запаса СНБ с действиями азербайджанских военнослужащих в Сюнике, Гегаркунике после 9 ноября 2020 года, а также с фактами нарушения прав жителей на дорогах ряда общин Сюника.   

На основании этих фактов Защитник заявил об абсолютной необходимости создания зоны безопасности вокруг Сюника и Гегаркуника. 

Высокопоставленные офицеры запаса СНБ отметили, что одной из целей их деятельности является содействие защите прав человека в Армении и Арцахе в послевоенный период. Затем они представили свои наблюдения о состоянии безопасности границ в Армении с учетом своего многолетнего опыта. В ходе встречи обсуждались конкретные ситуации. Члены Союза офицеров запаса также отметили, что они также зафиксировали провокации азербайджанских военнослужащих на границе с РА, которые необходимо предотвратить любой ценой, и гарантия этого – то,  что они покинут места и дороги в непосредственной близости от РА. приграничные села.  

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы освобождения и возвращения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, состоялся  обмен информацией и мнениями. 

Защитник прав человека подчеркнул, что   анализ офицеров запаса СНБ по вопросам безопасности границ был особенно полезен, учитывая их многолетний опыт работы в этой области. 

Стороны договорились продолжить сотрудничество, в том числе по  конкретным ситуациям. 


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