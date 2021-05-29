Под патронатом Нуне Саркисян в детском доме Мари Измирлян откроется армяно- казахстанская выставка

Под патронатом супруги президента Республики Армения Нуне Саркисян совместно с посольством Казахстана в Армении по случаю Дня защиты прав детей в детском доме имени Мари Измирлян откроется выставка, на которой будут выставлены работы более тридцати армянских и казахских детей с инвалидностью.

Об этом Арменпресс сообщили в в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

В преддверии открытия выставки госпожа Саркисян в сопровождении посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева посетила детский дом, ознакомилась с поделками воспитанников детского дома, а также около двух десятков рисунков детей специального дома-интерната, действующего в Казахстане.

Посол Иманбаев поблагодарил супругу президента Армении за организацию такого мероприятия под ее патронатом.

В ходе визита госпожа Нуне Саркисян поинтересовалась деятельностью детского дома имени Мари Измирлян, где находятся более сотни детей с физическими и психическими проблемами. Госпожа Саркисян побеседовала с сотрудниками детского дома и поинтересовалась предпочтениями детей. Он подчеркнул, что дети с особыми потребностями более всех нуждаются в любви и внимании всех нас.

Открытие выставки запланировано на 1 июня, в Международный день защиты прав детей.