Время в Ереване: 11:07:36,   29 Май

Под патронатом Нуне Саркисян в детском доме Мари Измирлян откроется армяно- казахстанская выставка

Под патронатом Нуне Саркисян в детском доме Мари Измирлян откроется армяно- казахстанская выставка

Под патронатом  супруги президента Республики Армения Нуне Саркисян совместно с  посольством Казахстана в Армении по случаю Дня защиты прав детей в детском доме имени Мари Измирлян  откроется выставка, на которой будут выставлены работы более тридцати армянских и казахских детей с инвалидностью. 

Об этом  Арменпресс сообщили в в Управлении по связям с общественностью и СМИ  аппарата президента РА. 

В преддверии открытия выставки госпожа Саркисян в сопровождении посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева посетила детский дом, ознакомилась с поделками воспитанников детского дома, а также около двух десятков рисунков детей  специального дома-интерната, действующего в Казахстане. 

Посол Иманбаев поблагодарил супругу президента Армении за организацию такого мероприятия под ее патронатом.  

В ходе визита госпожа Нуне Саркисян поинтересовалась деятельностью детского дома имени Мари Измирлян, где находятся более сотни детей с физическими и психическими проблемами. Госпожа Саркисян побеседовала с сотрудниками детского дома и поинтересовалась предпочтениями детей. Он подчеркнул, что дети с особыми потребностями более всех нуждаются в любви и внимании всех нас. 

Открытие выставки запланировано на 1 июня, в Международный день защиты прав детей.



Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации