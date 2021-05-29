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В центре внимания XIX театрального фестиваля «Арммоно» будут произведения армянских авторов

В центре внимания XIX театрального фестиваля «Арммоно» будут произведения армянских авторов

XIX международный театральный фестиваль «Арммоно» пройдет с 30 мая по 15 июня в Ереване, Гюмри и Арташате.  

Как  передает Арменпресс, за более чем полтора десятилетия своего существования фестиваль сумел сформировать и развить в Армении "театр одного актера".  

«Арммоно» с каждым годом расширяет свои рамки, открывая новые имена и давая возможность армянскому зрителю познакомиться с мировыми театральными реалиями. Как сообщает пресс-служба фестиваля, в этом году из-за эпидемии фестиваль не будет   артистов из-за рубежа, но в онлайн режиме  будет активен. Актеры из России, Казахстана, Беларуси и Израиля представят свои работы онлайн. 

Фестиваль будет концентрировать внимание исключительно на произведения  армянских авторов, будет работать с региональными театрами Армении над созданием моноспектаклей, а также предоставит платформу для самовыражения молодых актеров и режиссеров.  

В рамках программы «Арммоно- Plus» будут показаны сольные спектакли в исполнении артистов областных театров,  «Арммоно» пройдет в Гюмри и в Арташате.  

Театрализованные чтения пройдут в рамках «Арммоно» совместно с журналом «Драматургия» и сайтом tatron-drama.am. Впервые армянские драматурги примут участие в фестивале с двумя программами: «Рассказы о войне» и «Рассказы о любви». 

Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта  РА.


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