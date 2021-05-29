Партия «Гражданский договор» рассчитывает получить на выборах 60 процентов голосов

Партия «Гражданский договор» рассчитывает получить 60% голосов на внеочередных парламентских выборах 20 июня.

Как передает Арменпресс, Пашинян затронул эту тему во время встречи со сторонниками партии "Гражданский договор" в предвыборном штабе партии в Ереванском административном районе Аван.

«Это нужно нам, чтобы открыть эру мирного развития, потому что нам не нужны другие сценарии. Нам нужно, чтобы выборы состоялись, мы должны полностью вернуться к решению наших проблем безопасности, экономических, образовательных и социальных вопросов. Гарантом этого может быть гражданин. И мы хотим поделиться этой темой с нашими гражданами. Чтобы не оспаривать народный мандат, весьма важно, чтобы 60% избирателей проголосовали за "Гражданский договор". Мы просим, мы призываем наших граждан пойти и подтвердить мандат правительства, потому что это мандат именно их правительства», - сказал Пашинян.

Он добавил, что это будет означать, что армянский народ сохранит свою власть. «Мы сделаем все возможное, чтобы гражданин пришел и проголосовал за нас на законных выборах. Вот почему мы делаем наши внутркомандные встречи открытыми, чтобы не возникало вопросов типа «о чем они там говорили?» Мы говорим о будущем Армении, мы говорим, что будущее есть. Гражданин Армении должен прийти на избирательный участок, чтобы сказать, что есть будущее, а 21 июня подсчет бюллетеней на весь мир должен объявить, что армянский народ говорит, что будущее есть и оно в его руках», - заключил Пашинян.