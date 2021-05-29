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Партия «Гражданский договор» рассчитывает получить на выборах 60 процентов голосов

Партия «Гражданский договор» рассчитывает получить на выборах 60 процентов голосов

Партия «Гражданский договор» рассчитывает получить 60% голосов на внеочередных парламентских выборах 20 июня. 

Как  передает Арменпресс, Пашинян затронул эту тему во время встречи со сторонниками партии "Гражданский договор" в предвыборном штабе партии в Ереванском административном районе   Аван.  

«Это нужно нам, чтобы открыть эру мирного развития, потому что нам не нужны другие сценарии. Нам нужно, чтобы выборы состоялись, мы должны полностью вернуться к решению наших проблем безопасности, экономических, образовательных и социальных вопросов. Гарантом этого может быть гражданин. И мы хотим поделиться этой темой с нашими гражданами. Чтобы не оспаривать народный мандат, весьма важно, чтобы  60% избирателей проголосовали за   "Гражданский договор".  Мы просим, мы призываем  наших граждан пойти и подтвердить мандат правительства, потому что это мандат именно их правительства», - сказал Пашинян.  

Он добавил, что это будет означать, что армянский народ сохранит свою власть. «Мы сделаем все возможное, чтобы гражданин пришел и проголосовал за нас на законных выборах. Вот почему мы делаем наши внутркомандные встречи открытыми, чтобы не возникало вопросов  типа  «о чем они там говорили?»  Мы говорим о будущем Армении, мы говорим, что будущее есть.  Гражданин Армении должен прийти на избирательный участок, чтобы сказать, что есть будущее, а 21 июня   подсчет  бюллетеней на весь мир должен объявить, что армянский народ говорит, что будущее есть  и оно  в его руках», - заключил Пашинян.


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