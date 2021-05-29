Решение карабахской проблемы не связано с уточнением армяно-азербайджанской границы: Пашинян

Урегулирование карабахского вопроса не связано с уточнением границ между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Арменпресс, Пашинян затронул эту тему во время встречи со сторонниками партии "Гражданский договор" в предвыборном штабе партии в Ереванском административном районе Норк Мараш.

«Мы готовы полностью включиться в переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы. Эти два действия, а именно полное возобновление переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и задействование предложенной Минской группой резолюции о корректировке границы, по сути, становятся важным шагом в реализации нашего видения будущего. В этих представлениях они имеют краеугольное значение…в качестве цели мы формулируем возможность начать мирную эпоху в Армении», - сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что уже высказал свое мнение о системе безопасности: партнер номер один в сфере безопасности - Российская Федерация.

«У нас есть договоренность с Россией о совместной военной группировке, совместной системе противовоздушной обороны, в соответствии с которой мы должны пройти необходимые процедуры. ОДКБ - наша основная система безопасности, в которой мы принимаем участие, и так должно быть и дальше. Мы также приветствуем активизацию Минской группы ОБСЕ по пограничной ситуации, которая добавляет важный и серьезный компонент к нашей системе безопасности. Мы должны продолжить работу по всем этим направлениям», - сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что они также должны сотрудничать с Ираном и Грузией.