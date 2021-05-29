Для нас приемлемо предложение сопредседателей МГ по снижению напряженности на границе. Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе и шагов, предпринятых для решения этого вопроса.

Как передает Арменпресс, Пашинян затронул эту тему во время встречи со сторонниками партии "Гражданский договор" в предвыборном штабе партии в Ереванском административном районе Норк Мараш.

Пашинян отметил, что сейчас есть возможность быстро снять напряженность на некоторых участках армяно-азербайджанской границы.

«В последние дни ряд наших партнеров сделали заявления, и я хочу поблагодарить всех наших международных партнеров за такое внимательное отношение к ситуации. Хочу поблагодарить наших российских партнеров, другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Францию и США. Также хочу поблагодарить Европейский парламент, Канаду, Индию и другие страны, которые откликнулись на ситуацию. Хочу обратить внимание на сделанное вчера заявление Минской группы ОБСЕ. Я хочу сказать, что приветствую это заявление, логика представленных в нем шагов в принципе приемлема для нас», - сказал Никол Пашинян, подробно представив логику этих шагов.

Он отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали к безотлагательным шагам по снижению пограничной напряженности. Сторонам было предложено отвести свои войска и провести работы по корректировке границы при поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Правительство Армении готово пойти по этому пути и начать вывод войск. Мы ждем, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ достигнут соответствующей договоренности с Азербайджаном, чтобы совместно начать отвод войск. В частности, речь идет о участке Сотк-Хознавар, где после 12 мая наблюдается некоторая напряженность. Мы готовы приступить к уточнению пограничных пунктов под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ именно с этого участка и готовы полностью возобновить переговорный процесс в рамках сопредседателей по урегулированию карабахской проблемы», - сказал Никол Пашинян, добавив, что в заявлении сопредседателей говорилось и о проблеме пленных.

Никол Пашинян напомнил, что Министерство обороны РА распространило заявление о том, что если вывод азербайджанских войск не состоится в разумные сроки, Вооруженные силы РА готовы провести соответствующую операцию по защите нашей территории. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили отказаться от угрозы применения силы в контексте решения этого вопроса, и, поскольку эти подходы и дорожная карта соответствуют идеям нынешних властей Армении, Никол Пашинян отметил, что они полностью принимают предложения, содержащиеся в распространенном 28 мая заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ

«Еще раз хочу сказать, что мы ждем этого сигнала с логикой снижения эскалации, после чего будут приняты соответствующие меры. Напомню, речь идет о следующем: обе стороны выводят свои вооруженные силы из этого района, там находятся международные представители, могут быть российские миротворцы, наблюдатели от сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Там могут быть российские миротворцы и наблюдатели от сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Главный рекорд - то, что мы идем по этому пути», - сказал Никол Пашинян.