COVID-19: за день в России подтверждено 9289 новых случаев

За один день в России подтверждено 9289 новых случаев коронавируса. Общее количество случаев заражения - 5 053 748 дел.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом 29 мая журналистам сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. 9 250 человек выздоровели за один день. Общее количество излечившихся - 4 670 484 человека.

В настоящее время в России проходят лечение 262 457 инфицированных. Число умерших от эпидемии в стране за один день увеличилось на 401 человек. Общее количество смертей - 120 807.