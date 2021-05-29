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COVID-19: за день в России подтверждено 9289 новых случаев

COVID-19: за день в России подтверждено 9289 новых случаев

За один день в России подтверждено 9289 новых случаев коронавируса. Общее количество случаев заражения - 5 053 748 дел. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на  ТАСС, об этом 29 мая журналистам сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. 9 250 человек выздоровели за один день. Общее количество излечившихся - 4 670 484 человека. 

В настоящее время в России проходят лечение 262 457 инфицированных. Число умерших от эпидемии в стране за один день увеличилось на 401 человек. Общее количество смертей - 120 807.


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