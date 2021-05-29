ЦИК РА дала 48 часов на заполнение документов около двум десятков политических сил

Центральная избирательная комиссия провела внеочередное заседание 29 мая, включив в повестку дня 20 вопросов.

Как передает Арменпресс, подавляющее большинство вопросов повестки дня касалось пробелов в документах, представленных политическими силами, участвующими в досрочных парламентских выборах.

ЦИК приняла на заседании решение предоставить 48 часов на заполнение представленных документов следующим политическим силам: «Альянс партий за Свободное Отечество», «Честь имею», «Альянс демократов Ширинян Бабаджанян», партия «Справедливая Армения», партия «Республика», партия «Всеармянская национальная государственность»,. партия «Процветающий»Армения», партия «Родина Армении», партия «Национальная повестка», Европейская партия Армении, Социал-демократическая партия «Решение гражданина», Всеармянская демократическая партия «Бевер», Партия «Единая родина», партия «Просвещенная Армения», партия «Свобода», партия «Армянский национальный конгресс», партия «Суверенная Армения», Национальная христианская партия «Пробуждение» и Демократическая партия Армении,

Упущения в документах были связаны с документами, подтверждающими, что некоторые из кандидатов были гражданами Республики Армения в течение последних 4 лет, проживали в Республике Армения последние 4 года и владеют армянским языком.

Внеочередные парламентские выборы назначены на 20 июня. К участию выдвинуто 23 партии и 4 блока.