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Спасатели нашли тела пропавших без вести туристов в горах Казахстана

Спасатели нашли тела пропавших без вести туристов в горах Казахстана

Спасатели нашли тела двух членов группы пропавших без вести туристов в южной части Казахстана. Поиск двух туристов, участвующих в акции, продолжается. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом 29 мая сообщил журналистам официальный представитель МЧС Талгат Уали. 

21 мая семь туристов отправились в Сайрам-Угамский национальный парк. Возвращение было запланировано на 24 мая. Известие об исчезновении группы спасатели получили вечером 25 мая, после чего начались поиски. 28 мая   обнаружили трех живых членов группы, и поиск четверых продолжился. 

«В реке Угам было найдено тело. Пострадавший - один из заблудившихся в горах туристов, 1999 года рождения. Тело еще одного из туристов было найдено 29 мая в трех километрах от Угама. Личность этого человека выясняется ", - сказал Уали репортерам.


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