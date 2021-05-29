В Испании при опрокидывании судна пропали без вести два человека
11:56, 29 Май, 2021
Два человека пропали без вести в результате опрокидывания судна в порту провинции Кастельон на востоке Испании,
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила морская спасательная служба.
"Ведутся поиски 2 человек, пропавших без вести после того, как судно Nazmiye Ana перевернулось во время разгрузки в порту Кастельон. Судно опрокинуто вверх килем", - говорится в сообщении спасателей в Twitter.
Поисково-спасательную операцию ведут несколько судов и водолазы.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен