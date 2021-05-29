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В Испании при опрокидывании судна пропали без вести два человека

В Испании при опрокидывании судна пропали без вести два человека

Два человека пропали без вести в результате опрокидывания судна в порту провинции Кастельон на востоке Испании

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом  сообщила морская спасательная служба.

"Ведутся поиски 2 человек, пропавших без вести после того, как судно Nazmiye Ana перевернулось во время разгрузки в порту Кастельон. Судно опрокинуто вверх килем", - говорится в сообщении спасателей в Twitter.

Поисково-спасательную операцию ведут несколько судов и водолазы.


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