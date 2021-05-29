Сборная Азербайджана по самбо отстранена с чемпионата Европы за неспортивное поведение.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация самбо Армении.

Об инциденте, после которого сборная Азербайджана по самбо была отстранена с турнира, рассказал президент Федерации самбо Армении Микаэл Айрапетян.

«Когда в финале в весовой категории 71 кг боролись Магомед Гаджиев из России и Эмиль Гасанов из Азербайджана и победа была присуждена россиянину, противник проявил неспортивное поведение, после чего последовал бурный и шумный «набег» всей азербайджанской делегации на ковер. И чтобы исключить всякое отношение нас, армян, к этому происшествию, я приказал всем нашим спортсменам и тренерам покинуть спортзал».

«Только что на сайте Международной федерации самбо было размещено официальное сообщение о том, что сборная Азербайджана была дисквалифицирована за неспортивное поведение и исключена из чемпионата. Результаты всех азербайджанских самбистов на чемпионате Европы по самбо аннулированы», - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по самбо проходит в Лимассоле на Кипре с 26 по 29 мая.

Первенство среди юниор прошло 26 мая, а молодежиое - 27 мая. 28 мая арена была предоставлена спортсменам из команд мужских, женских и боевых видов самбо.

Арам Агаджанян, представляющий Армению, завоевал бронзовую медаль в весовой категории 64 кг по боевому самбо.