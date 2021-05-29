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Сборная Азербайджана по самбо отстранена с чемпионата Европы за неспортивное поведение

Сборная Азербайджана по самбо отстранена с чемпионата Европы за неспортивное поведение

Сборная Азербайджана по самбо отстранена с чемпионата Европы за неспортивное поведение. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация самбо Армении. 

Об инциденте, после которого сборная Азербайджана по самбо была отстранена с турнира, рассказал президент Федерации самбо Армении Микаэл Айрапетян. 

«Когда в финале в весовой категории 71 кг боролись Магомед Гаджиев  из России и Эмиль Гасанов из Азербайджана и  победа была присуждена россиянину, противник проявил неспортивное поведение, после чего последовал бурный и шумный «набег»  всей азербайджанской делегации на ковер. И чтобы исключить всякое отношение нас, армян,   к этому происшествию, я приказал всем нашим спортсменам и тренерам покинуть спортзал». 

«Только что  на сайте Международной федерации самбо было размещено официальное сообщение о том, что сборная Азербайджана была дисквалифицирована за неспортивное поведение и исключена из чемпионата.  Результаты всех азербайджанских самбистов на чемпионате Европы по самбо аннулированы», - говорится в сообщении. 

Чемпионат Европы по самбо проходит в Лимассоле на Кипре с 26 по 29 мая.

Первенство среди юниор прошло 26 мая, а молодежиое - 27 мая. 28 мая арена была предоставлена спортсменам из  команд  мужских, женских и боевых видов самбо. 

Арам Агаджанян, представляющий Армению, завоевал бронзовую медаль в весовой категории 64 кг по боевому самбо.


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