Давид Алаба подписал контракт с «Реалом» на 5 лет

«Реал Мадрид» объявил о подписании контракта с защитником сборной Австрии Давидом Алабой.

Как передает Арменпресс, на официальном сайте "Реала" подтверждается, что клуб подписал 5-летний контракт с Давидом Алабой.

Давид Алаба перешел в «Реал» из «Баварии» (Мюнхен), где играл с 2008 года. Алаба сыграл за германский клуб 431 матч.