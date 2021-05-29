Давид Алаба подписал контракт с «Реалом» на 5 лет
«Реал Мадрид» объявил о подписании контракта с защитником сборной Австрии Давидом Алабой.
Как передает Арменпресс, на официальном сайте "Реала" подтверждается, что клуб подписал 5-летний контракт с Давидом Алабой.
Давид Алаба перешел в «Реал» из «Баварии» (Мюнхен), где играл с 2008 года. Алаба сыграл за германский клуб 431 матч.
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