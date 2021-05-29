Администрация Байдена предлагает Армении пакет послевоенной помощи в размере более $24 млн

Администрация президента США Джо Байдена предлагает Армении послевоенный пакет помощи в размере $24.005.000.

Как передает Арменпресс , об этом сообщил Армянский национальный комитет Америки.

Законодатели Соединенных Штатов неоднократно призывали предоставить Армении и Арцаху не менее 100 миллионов долларов помощи.

Исполнительный директор Комитета Ай Дата США Арам Гампарян подчеркнул, что размер предназначенного Армении бюджета с точки зрения гуманитарного кризиса в Армении и в Арцахе далек от удовлетворения основных потребностей десятков тысяч армян, перемещенных в результате этнической чистки, проводимой Баку.

Отдельной статьей бюджета предусмотрено выделение 6 050 000 долларов правоохранительным органам Армении - на международную борьбу с незаконным оборотом наркотиков.