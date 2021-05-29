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COVID-19: в Армении подтверждено 42 новых случая выздоровели 186 человек

COVID-19: в Армении подтверждено 42 новых случая выздоровели 186 человек

По состоянию на 11:00 часов  29 мая, в Армении подтверждено 42 новых случая заболевания коронавирусом, 186 граждан выздоровели, 5 умерли: 

За сутки было проведено 3084 теста. Таким образом, общее количество тестов составило 1078534. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. 

В целом было подтверждено 222 555 случаев заболевания коронавирусом:  из них  21 2752 случая излечения,  4428 случаев смерти. 4294 пациента в настоящее время проходят курс лечения от коронавирусной болезни.  

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19  карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.


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