COVID-19: в Армении подтверждено 42 новых случая выздоровели 186 человек

По состоянию на 11:00 часов 29 мая, в Армении подтверждено 42 новых случая заболевания коронавирусом, 186 граждан выздоровели, 5 умерли:

За сутки было проведено 3084 теста. Таким образом, общее количество тестов составило 1078534.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В целом было подтверждено 222 555 случаев заболевания коронавирусом: из них 21 2752 случая излечения, 4428 случаев смерти. 4294 пациента в настоящее время проходят курс лечения от коронавирусной болезни.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.