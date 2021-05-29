Европейские индексы выросли - 28-05-21

МОСКВА, 29 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.74% и составил 15519.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.75% и составил 6484.11 пункта, британский FTSE вырос на 0.04% и составил 7022.61 пункта, а российский RTSI вырос на 0.01% и составил 1603.79 пункта.