Европейские индексы выросли - 28-05-21
МОСКВА, 29 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.74% и составил 15519.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.75% и составил 6484.11 пункта, британский FTSE вырос на 0.04% и составил 7022.61 пункта, а российский RTSI вырос на 0.01% и составил 1603.79 пункта.
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