У Никола Пашиняна по-прежнему самый высокий рейтинг среди политиков Армении․ IRI

Согласно опросу, опубликованному Международным республиканским институтом (IRI), исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян остается высокопоставленным политиком с самым высоким рейтингом в Армении.

5% респондентов оценили отношение к спикеру НС Арарату Мирзояну как «очень благоприятное», 35% - «благоприятное», 3% оценили отношение к вице-премьеру РА Тиграну Авиняну как «очень благоприятное» и 27 % - как "благоприятное", к президенту РА Армену Саркисяну 3% относятся "очень благоприятно" и 25% - "благоприятно".

К оппозиционному второму президенту РА Роберту Кочаряну отношение 5% «очень благоприятное», 15% - «благоприятное».

Арменпресс представляет результаты опроса известных политиков Армении.

Исследование было проведено по заказу Центра углубленного анализа Международного республиканского института, Фондом исследовательских ресурсов Кавказа – по Армении. Данные опроса были собраны в 2021 году – с 8 апреля по 4 мая. Опрошены 1502 человека. Для представления региональных особенностей было проведено 299 дополнительных интервью в 5 регионах Армении: Арарате, Гегаркунике, Шираке, Сюнике и Тавуше. Опрос проводился по телефону по принципу случайного выбора. Исследователи отмечают, что статистическая погрешность не превышает 2,5%.