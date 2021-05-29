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У Никола Пашиняна по-прежнему самый высокий рейтинг среди политиков Армении․ IRI

У Никола Пашиняна по-прежнему самый высокий рейтинг среди политиков Армении․ IRI

Согласно опросу, опубликованному Международным республиканским институтом (IRI), исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян остается высокопоставленным политиком с самым высоким рейтингом в Армении.   

5% респондентов оценили отношение к спикеру НС Арарату Мирзояну как «очень благоприятное», 35% - «благоприятное», 3% оценили отношение к вице-премьеру РА Тиграну Авиняну как «очень благоприятное» и 27 % - как "благоприятное", к президенту РА Армену  Саркисяну 3% относятся  "очень благоприятно" и 25% - "благоприятно". 

К оппозиционному второму президенту РА Роберту Кочаряну отношение  5%  «очень благоприятное», 15%  -  «благоприятное». 

Арменпресс  представляет результаты опроса известных политиков Армении. 

Исследование было проведено по заказу Центра углубленного анализа Международного республиканского института, Фондом исследовательских ресурсов Кавказа – по Армении. Данные опроса были собраны в 2021 году – с 8 апреля по 4 мая. Опрошены  1502 человека. Для представления региональных особенностей было проведено 299 дополнительных интервью в 5 регионах Армении: Арарате, Гегаркунике, Шираке, Сюнике и Тавуше. Опрос проводился по телефону по принципу  случайного выбора. Исследователи отмечают, что статистическая погрешность не превышает 2,5%.


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