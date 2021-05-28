Глава МИД Арцаха находился  с рабочим визитом  в Москве

С 23 по 28 мая министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян находился с рабочим визитом в столице Российской Федерации - Москве.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в ходе визита глава МИД Арцаха имел ряд встреч с представителями политических, общественных, научно-образовательных кругов, армянской общины России и Армянской Апостольской Церкви.

Были обсуждены вопросы, касающиеся сложившейся в регионе ситуации, возможных развитий, перспектив урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и дальнейшего углубления связи Арцах-Диаспора.