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Глава МИД Арцаха находился  с рабочим визитом  в Москве

Глава МИД Арцаха находился  с рабочим визитом  в Москве

С 23 по 28 мая министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян находился  с рабочим визитом  в столице Российской Федерации - Москве.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в ходе визита глава МИД Арцаха имел ряд встреч с представителями политических, общественных, научно-образовательных кругов,  армянской общины России и Армянской Апостольской Церкви. 

Были обсуждены  вопросы, касающиеся сложившейся в регионе ситуации, возможных развитий, перспектив урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и  дальнейшего углубления связи Арцах-Диаспора.


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