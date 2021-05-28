ЕС призывает Армению и Азербайджан воздержаться от каких-либо военных действий и развертываний

Официальный представитель ЕС Питер Стано выступил с заявлением относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, в заявлении официального представителя ЕС говорится:

«Недавние события на границе между Арменией и Азербайджаном опасны и тревожны. Необходима немедленная деэскалация. Европейский союз призывает обе стороны воздержаться от каких-либо дальнейших военных действий и развертываний.

Все силы должны отойти на позиции, которые занимали до 12 мая, и обе стороны должны начать переговоры о делимитации и демаркации границы. Мы продолжаем призывать Азербайджан без промедления освободить всех военнопленных и удерживаемых лиц. Мы приветствуем все усилия, направленные на снижение напряженности, в том числе предложения о возможной международной миссии наблюдателей.

ЕС готов предоставить экспертный потенциал и помощь в делимитации и демаркации границ, а также поддержать столь необходимые меры по укреплению доверия, чтобы продвинуться к устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе».