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Литва поздравила Армению с Днем Республики

Литва поздравила Армению с Днем Республики

МИД Литвы поздравил Армению с годовщиной основания Первой республики. Как сообщает Арменпресс, соответствующая запись сделана на странице МИД Литвы в Twitter.

«В этот памятный день мы желаем нашим друзьям безопасного, демократического и процветающего будущего», - говорится в сообщении.


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