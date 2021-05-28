Литва поздравила Армению с Днем Республики

МИД Литвы поздравил Армению с годовщиной основания Первой республики. Как сообщает Арменпресс, соответствующая запись сделана на странице МИД Литвы в Twitter.

«В этот памятный день мы желаем нашим друзьям безопасного, демократического и процветающего будущего», - говорится в сообщении.