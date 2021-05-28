Германия официально признала геноцид племен гереро и нама в Намибии

Германия официально признала геноцидом истребление немецкими колониальными войсками племен гереро и нама в начале 20 века на территории сегодняшней Намибии и принесет потомкам жертв извинения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, по итогам более чем пятилетних переговоров Германия и Намибия достигли "согласия об оценке самой мрачной страны совместной истории", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) в пятницу, 28 мая, добавив, что в качестве "жеста признания невыразимых страданий" Германия выделит Намибии миллиарную помощь развитию.

По словам Маса, целью переговоров было "найти совместный путь к подлинному примирению в память о жертвах", и для этого необходимо без приукрашивания назвать своими именами события в период германского колониального правления в сегодняшней Намибии и, особенно, зверства, совершенные в период с 1904 по 1908 годы. "Теперь мы официально признаем эти события тем, чем они являются с сегодняшней точки зрения - геноцидом", - сказал Хайко Мас.

Согласно достигнутой договоренности, Германия выделит на восстановление и развитие Намибии 1,1 млрд евро. Решающая роль в деле реализации этой программы будет принадлежать представителям гереро и нама, которые вместе с намибийской стороной активно участвовали в переговорном процессе. По желанию Намибии, основные средства будут выделены на развитие и реформирование сельского хозяйства в Намибии, водоснабжение и профессиональное обучение.