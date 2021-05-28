Иран планирует запустить несколько спутников собственного производства

Власти Ирана работают над несколькими спутниками отечественного производства, пять из которых планируется запустить в ближайшее время. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу агентство IRNA.

Прежде всего речь идет о запуске спутников на низкую околоземную орбиту Земли - от 160 до 2 тыс. км. Для этой цели работа ведется над спутниками "Нахид-1", "Нахид-2", "Симорг", "Толо", "Зульдженах", "Парс-1" и "Зафар-2".

Кроме того, разрабатываются аппараты, которые планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту Земли (около 800 км). Также в ближайшие планы властей Ирана входит запуск спутника на высоту 36 тыс. км, то есть на геосинхронную орбиту.

Запуск ряда спутников возможен до окончания президентских полномочий Хасана Роухани, которые истекают в конце августа 2021 года.

6 февраля 2020 года глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Тегеран обладает технологией создания носителей третьего поколения. По его словам, после 2023 года Иран сможет при помощи ракеты "Соруш" выводить спутники на высоту 36 тыс. км, то есть на геосинхронную орбиту.