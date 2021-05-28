Азиатские индексы - 28-05-21

ТОКИО, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.10% и составил 29149.41 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.91% и составил 1947.44 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.22% и составил 3600.78 пункта, а HANG SENG вырос на 0.04% и составил 29124.41 пункта.