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Азиатские индексы - 28-05-21

Азиатские индексы - 28-05-21

ТОКИО, 28 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.10% и составил 29149.41 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.91% и составил 1947.44 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.22% и составил 3600.78 пункта, а HANG SENG вырос на 0.04% и составил 29124.41 пункта.


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