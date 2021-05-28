Власти Шри-Ланки определили правила приема туристов

Правительство Шри-Ланки с 1 июня готовится отменить временный запрет на прибытие иностранных туристов, действующий с 20 мая. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает АТОР.

Чиновники управления гражданской авиации Шри-Ланки (CAASL) заявили, что путешественникам будет разрешено прибывать в международные аэропорты острова при соблюдении ряда ограничений.

Так, на каждый рейс будет допущено только 75 пассажиров, включая жителей страны и туристов. В настоящее время аэропорты открыты только для вылетающих.

Все прибывающие из-за рубежа, вне зависимости от прививочного статуса, отправятся на двухнедельный карантин. ПЦР-тесты также обязательны для всех.

Любой пассажир, который путешествовал в Индию (даже транзитом) в течение последних 14 дней, не будет допущен в Шри-Ланку.

Перемещения между регионами внутри страны будут невозможны до 7 июня.