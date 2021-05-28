Арутюнян и Шойгу достигли договоренности о шагах по разрешению ситуации на армяно- азербайджанской границе

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 28 мая в Москве встретился с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи стороны обсудили процесс миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, ситуацию в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении, а также вопросы, касающиеся армяно-российского двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности.

И.о. министра обороны Армении представил российскому коллеге подробности проникновения азербайджанских вооруженных формирований на территорию Армении, а также действия Вооруженных сил Республики Армения.

Вагаршак Арутюнян подчеркнул, что азербайджанские провокации, осуществленные по ложным мотивам «уточнения границ», абсолютно недопустимы, азербайджанские подразделения должны немедленно покинуть суверенную территорию Республики Армения.

Стороны рассмотрели возможные варианты выхода из ситуации и достигли договоренности о необходимых шагах.