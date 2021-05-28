Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности
17:58, 28 Май, 2021
Президент России Владимир Путин предложил обсудить Стратегию национальной безопасности на оперативном совещании с членами Совбеза РФ."В качестве основного вопроса у нас в повестке дня Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что здесь в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать: на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются. Имею ввиду актуальную повестку дня", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал глава российского государства.
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