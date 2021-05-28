Члены партии «Просвещенная Армения» посетили могилу Национального героя Армении Мовсеса Горгисяна

По случаю 103-й годовщины провозглашения Первой Армянской Республики члены партии «Просвещенная Армения» во главе с председателем партии Эдмоном Марукяном посетили могилу Национального героя Армении Мовсеса Горгисяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе партии «Просвещенная Армения».