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Члены партии «Просвещенная Армения» посетили могилу Национального героя Армении Мовсеса Горгисяна

Члены партии «Просвещенная Армения» посетили могилу Национального героя Армении Мовсеса Горгисяна

По случаю 103-й годовщины провозглашения Первой Армянской Республики члены партии «Просвещенная Армения» во главе с председателем партии Эдмоном Марукяном посетили могилу Национального героя Армении Мовсеса Горгисяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе партии «Просвещенная Армения».


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