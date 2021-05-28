Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.

В список вошли 50 представителей второго поколения богатейших семей России. В общей сложности они унаследуют почти $300 млрд.

В этом году в рейтинге три новых участника – дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова (шестое место). Также новичком стал сын крупнейшего акционера банка "Россия" и страховой компании "Согаз" Юрия Ковальчука Борис ($3,3 млрд). Он занял 18-ю строчку в списке.

- Рейтинг снова возглавил единственный сын президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова Юсуф (доля одного ребенка $24млрд). Ему принадлежит 0,2% акций компании, пакет стоит $115 млн. В его холдинг "Экто" входит четыре компании. Крупнейшая из них по выручке (7,4 млрд рублей за 2020 год) – ООО "Лукавто", дилер автомобилей Mercedes-Benz. В мае 2021 года он стал членом совета директоров ФК "Спартак", совладельцем которого является его отец,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

- На втором месте – дочь и сын основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона. О Виктории Михельсон известно, что с 2016 года она является членом попечительского совета New Museum, живет в Цюрихе. Отмечается, что ей также принадлежит Специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства "Расширение пространства". О ее сводном брате сообщается лишь то, что он живет в Москве. Доля одного ребенка в наследстве составляет $12,5 млрд.

- Третью строчку рейтинга Forbes занял Джахангир Махмудов (доля $9,7 млрд) – сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова. Четыре года работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода, принадлежащего группе. С конца 2018 года он стал практически единоличным владельцем компании "Инфрамайн", разрабатывающей цифровые решения для металлургической, угольной и химической промышленности. В октябре 2019 года Джахангир был назначен директором по трансформации УГМК.

- На четвертом месте списка расположились трое детей владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина. На каждого из них приходится $9,5 млрд наследства. Дмитрий входит в советы директоров Первой грузовой компании и Первой портовой компании, в качестве директора по стратегическому планированию "Аддуко менеджмент" участвует в управлении спортивно-стрелковым комплексом "Лисья нора". Юрию Лисину принадлежит люксембургская компания по управлению капиталом RiskInvest Holding. Ей принадлежит 4,26% акций Fletcher Group, в которую входит НЛМК. В совет директоров Fletcher Group входит его сестра Анастасия. В 2020 году она окончила бакалавриат МШЭ МГУ.

- Топ-5 списка Forbes замыкают дети владельца компаний "Еврохим" и Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) Андрея Мельниченко. Как отмечается, у него двое детей – девятилетняя Тара и четырехлетний Адриан.

- Дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова ($8,6 млрд на каждого ребенка), как отмечалось, заняли шестое место.

- На седьмой строчке рейтинга, как и в прошлом году, – трое детей владельца инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко Наталья, Ксения Франк и Иван Тимченко (по $7,35 млрд).

- С шестого на восьмое место переместилась дочь генерального директора УГМК Андрея Козицына Мария. Она может получить в наследство $6,2 млрд.

- На девятой строчке рейтинга – две дочери владельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова. Доля каждой – $6,25 млрд. Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж. Позже начала свой бизнес, с 2014 года владеет строительной компанией "Реконструкция". Ольга работала на ММК 13 лет. В последние годы она является директором по финансам московского представительства. В 2017 году ушла, за ней осталось место в совете директоров.

- На десятом месте двое детей акционера "Лукойла" Леонида Федуна Антон. Каждый из них может получить в наследство $5,4 млрд. Антон является владельцем лондонских отелей The Ampersand и Vintry & Mercer и пяти ресторанов. Как отмечается, во время локдауна у бизнесмена появилась идея стартапа: он придумал удобную клавиатуру с антибактериальным покрытием. Его сестра Екатерина тоже проживает в Лондоне.