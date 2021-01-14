Предстоящие на 29 мая мероприятия
17:11, Май 28, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
10:47, 28.05.2021
“Ереванский бестселлер”: в списке три книги Шармы: документальная книга, апрель, 2021
09:16, 24.05.2021
“Новая книга” -15/21: Специально для книголюбов
- 18:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-05-21
- 18:14 Азиатские индексы - 28-05-21
- 18:12 Арутюнян и Шойгу достигли договоренности о шагах по разрешению ситуации на армяно- азербайджанской границе
- 17:58 Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности
- 17:52 Члены партии «Просвещенная Армения» посетили могилу Национального героя Армении Мовсеса Горгисяна
- 17:24 Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
- 17:11 Предстоящие на 29 мая мероприятия
- 17:05 Власти Швейцарии разрабатывают правила работы журналистов на саммите Путина и Байдена
- 16:45 Подкаст проект “Будущее Армении”: Армения должна стать страной-экспортером идей: Севак Арцруни
- 16:30 Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Азербайджан освободить всех военнопленных и вывести войска
- 16:18 Самый низкий с апреля суточный прирост случаев COVID отмечен в Индии
- 16:04 В Ширакской области будут реализованы все градостроительные программы текущего года
- 15:58 Боррель: Евросоюз обеспокоен отказом Москвы принять рейсы из стран ЕС
- 15:55 Араик Арутюнян вручил орден “Золотой орел” герою Арцаха Юре Алавердяну
- 15:53 Мы продолжим развивать и углублять армяно-российское стратегическое партнерство: Сергей Шойгу
- 15:31 Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 12 ноября в Бишкеке
- 15:29 Возвращение пленных - вопрос времени: Пашинян
- 15:08 Мы переживаем трудные времена: Католикос призвал искоренить опасности, угрожающие государственности
- 14:56 Россия подтвердила готовность к нормализации отношений с ЕС
- 14:41 Температура воздуха постепенно повысится
- 14:35 Китай выразил решительное несогласие с заявлением саммита ЕС и Японии
- 14:27 Григорян обратил внимание глав правительств стран СНГ на ситуацию на армяно- азербайджанской границе
- 14:17 Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум по отношению к доллару
- 14:07 Надеюсь, что грядущие годы принесут всем мира: посол Великобритании посетил комплекс Сардарапата
- 14:04 А. Арутюнян на Городском мемориале Степанакерта и у танка-памятника Шуши воздал дань памяти героев
13:12, 21.05.2021
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14:58, 23.05.2021
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15:53, 22.05.2021
Просмотрели 1450 раз Минобороны прокомментировало информацию о нахождении 160 армянских солдат в Иране
19:27, 21.05.2021
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15:07, 22.05.2021
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