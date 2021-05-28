Подкаст проект “Будущее Армении”: Армения должна стать страной-экспортером идей: Севак Арцруни

Каким будет будущее Армении? Возможно ли обеспечить стабильное социально-экономическое, демографическое и научно-культурное развитие при имеющихся ресурсах и границах?

Какие предпосылки и потенциал наличествуют в Армении для достижения стабильного прогресса и движения в ногу с мировым сообществом?

Ответы на эти и другие важные вопросы, касающиеся будущего Армении, в новом проекте под названием “Будущее Армении”.

Первый гость проекта - автор и основатель проектов “Построй Армению” и “Наше возможное будущее” Севак Арцруни.