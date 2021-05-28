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Подкаст проект “Будущее Армении”: Армения должна стать страной-экспортером идей: Севак Арцруни

Подкаст проект “Будущее Армении”: Армения должна стать страной-экспортером идей: Севак Арцруни

Каким будет будущее Армении? Возможно ли обеспечить стабильное социально-экономическое, демографическое и научно-культурное развитие при имеющихся ресурсах и границах?

Какие предпосылки и потенциал наличествуют в Армении для достижения стабильного прогресса и движения в ногу с мировым сообществом?

Ответы на эти и другие важные вопросы, касающиеся будущего Армении, в новом проекте под названием “Будущее Армении”.

Первый гость проекта - автор и основатель проектов “Построй Армению” и “Наше возможное будущее” Севак Арцруни.

Armenpress News Agency ·

 Видение проекта “Наше возможное будущее”, рассматривающего развитие Армении в мировом контексте - достижение Общеармянского согласия, за которым последует одновременное использование демографического, материального потенциала и знаний всего армянства с целью стабильного развития Армении, армянства и всей планеты.

Проект “Построй Армению” уже начал комплексную программу репатриации и экономического развития “Ай проспект”, в рамках которой создается новый жилой массив с производственными и  технологическими кварталами и находящимися по соседству жилыми и общественными территориями.

Согласно автору проекта, Всеармянский проект "Ай проспект" видит перспективу решения проблем развития страны на национальном уровне в совместном, стабильном развитии Республики Армения и всего армянства.

- Г-н Арцруни, насколько это заметно, эта программа рассматривает будущее Армении в контексте мировых событий.

По сути, мы сейчас живем в период серьезного кризиса цивилизации во всем мире. Мы унаследовали такие направления цивилизации, ни одно из которых, к сожалению, сегодня не в хорошем состоянии, можно сказать, что человечество находится в безвыходном положении с точки зрения цивилизационного развития. На самом деле фальшь преобладает во всех направлениях, то есть, как теперь принято говорить, фейк. Мы делаем вид, что мы демократы, мы делаем вид, что мы патриоты и так далее. Все ценности, к сожалению, сейчас находятся в состоянии глубокого кризиса. Сейчас все думают и верят, что армяне всегда были пионерами цивилизационных движений, волей-неволей почему-то сами участвовали в качестве координатора. Может ли, что-то подобное повторится снова. Сегодня мы находимся в большом, очень глубоком национальном кризисе, которого не было после последних 44 дней войны. Я думаю, что с первого дня независимости армяне, разбросанные по всему миру, находятся в глубоком кризисе как кризисе идентичности, так и национальной программы. Итак, этот проект, имеющий множество направлений, это уже практический теоретический опыт, создание рабочей базы, поиск, поиск и предложение решений.


Полный текст на армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1053758.html

Беседу вели

Арам Ананян и Ван Новиков.


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