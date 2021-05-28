Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Азербайджан освободить всех военнопленных и вывести войска

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) 28 мая распространили заявление по нагорно-карабахскому урегулированию и ситуации на границе, сложившейся в результате вторжения Азербайджана на территорию Армении.

Как передает «Арменпресс», в заявлении говорится:

“Сопредседатели 27 и 28 мая в Женеве провели консультации с председателем Международного комитета Красного Креста Питером Маурером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Во встречах участие принял и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Сопредседатели приняли к сведению известие о взятии в плен 27 мая шести армянских солдат и призвали к освобождению всех военнопленных и других задержанных по принципу “все и всех”.

Сопредседатели подчеркивают обязательство относиться к пленным в соответствии с международным гуманитарным правом. Они настоятельно призывают стороны немедленно снять все ограничения на гуманитарный доступ в Нагорный Карабах, а также призывают стороны претворить в жизнь все обязательства, взятые на себя заявлением о прекращении огня от 9 ноября.

Сопредседатели выражают обеспокоенность в связи с инцидентами на армяно-азербайджанской границе, не подвергшихся демаркации. В вопросе разрешения пограничных споров применение силы или угрозы силой неприемлемо. Призываем обе стороны предпринять срочные шаги, в том числе передислоцировать вооруженные силы для снижения напряженности и начала мирных переговоров и для проведения делимитации и демаркации границ. Сопредседатели готовы содействовать упрощению этих процессов», - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Придавая важность стабильному, мирному и процветающему будущему народов региона, они призвали стороны в самые быстрые сроки начать действовать под эгидой сопредседателей.