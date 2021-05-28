В Ширакской области будут реализованы все градостроительные программы текущего года

В сельских местностях Ширакской области продолжается строительство бюджетного жилья для семей, оставшихся в результате землетрясения без крова.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства областной администрации, строительство квартир для 26 семей, начатое в 2020 году, будет завершено в ноябре этого года. В целом в 2021 году в сферу градостроительства Ширакской области будет вложено около 20 млн драмов капитальных вложений. В рамках этой суммы предусмотрены работы по детским садам, объектам здравоохранения, спортивным школам и ремонту улиц. Все проекты градостроительства на 2021 год в Ширакской области будут реализованы.

По содействию Всеармянского фонда «Айастан» в районе Муш-2 города Гюмри ведется строительство жилого комплекса и детского сада. В эксплуатацию будут введены 40 квартир и детский сад на 46 мест. Проект планируется завершить в 2022 году.

В Гюмри также стартовала программа инвестиций в частное жилье. Жилой комплекс на 290 квартир будет построен по адресу улица Гарегина Нжде, 9/10.

В 2021 году планируется построить модульные здания для общеобразовательных школ в общинах Бердашен, Капс, Арегнадем в районе. По содействию Фонда территориального развития Армении в районе начнется строительство 4 детских садов, заказчик - Комитет городского развития Республики Армения. Азиатский банк развития от имени Фонда территориального развития Армении приступит к строительству школ Артик N2 и Азатан N2. Начнется и строительство 4 детских садов. В Артике будет построен модульный ясли-детский сад на 144 места. В Гюмри и в Артике ведутся работы по строительству Центров комплексного социального обслуживания. Программа запущена в 2020 году.

По заказу Комитета градостроительства в Гюмри началось строительство нового спортивного комплекса «Школа греко-римской борьбы для детей и юношества имени Артура Алексаняна». В 2021 году будут выполнены строительные работы на сумму около 500,0 млн драмов. Общая стоимость программы составляет 4 938,6 млн драмов», - добавил начальник управления градостроительства Ширакской областной администрации Альберт Маргарян. Уже год ведется строительство родильного корпуса ЗАО «Австрийская больница матери и ребенка» Гюмри, начатое в 2020 году.

Арменуи Мхоян