Боррель: Евросоюз обеспокоен отказом Москвы принять рейсы из стран ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз встревожен отказом Москвы принять рейсы из стран сообщества. Об этом он заявил в пятницу по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран - членов ЕС в Лиссабоне,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

"Вчера появились новости о препятствиях для взлета и посадки европейских самолетов в Москве, что было большим нарушением воздушного движения. Но мы до сих пор не знаем, является ли это частным случаем или общим шагом со стороны российских властей, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией", - отметил Боррель.