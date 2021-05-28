Мы продолжим развивать и углублять армяно-российское стратегическое партнерство: Сергей Шойгу

В пятницу в Москве состоялась рабочая встреча между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и его армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство “РИА Новости”.

Представитель российского оборонного ведомства предложил обсудить вопросы региональной безопасности. “Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, ну и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент”, - сказал Шойгу.

Вагаршак Арутюнян отметил, что на встрече будут обсуждены вопросы, касающиеся армяно-российского сотрудничества.

Открывая встречу, Шойгу отметил, что Россия и Армения укрепляют военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур - прежде всего, ОДКБ. “Показателем высокого уровня двустороннего сотрудничества является функционирование в Армении 102-й российской военной базы, которую мы рассматриваем как важный фактор обеспечения региональной безопасности”, - заметил он.

Шойгу поздравил Арутюняна и весь армянский народ с государственным праздником - Днем Республики и сказал что, армяно-российские отношения продолжают оставаться на высоком уровне. Мы продолжим развивать и углублять наше стратегическое партнерство”, - заявил Сергей Шойгу.