Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 12 ноября в Бишкеке

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет 12 ноября в Бишкеке. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сегодня на заседании Совета глав правительств в Минске. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.

"По предложению кыргызской стороны принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в Бишкеке 12 ноября 2021 года", - сказал Сергей Лебедев.

Он также проинформировал, что на заседании в узком составе состоялся обстоятельный и содержательный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия стран Содружества Независимых Государств.

В широком формате участники заседания обсудят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ и в сфере содействия занятости населения государств Содружества.