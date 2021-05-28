Возвращение пленных - вопрос времени: Пашинян

Вопрос о возвращении армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, в Армению - это вопрос времени, один из факторов, с помощью которых Азербайджан хочет повлиять на досрочные парламентские выборы в Армении. Как сообщает «Арменпресс», и. о. премьер-министра Никол Пашинян сказал об этом 28 мая на встрече с членами партии «Гражданский договор» в административном районе Канакер-Зейтун.

«Проблема пленных - наша самая болезненная проблема. Это вопрос времени. Мы ежедневно прилагаем усилия, чтобы вернуть пленников. Конечно - это очень серьезные страдания для них, для членов их семей. И я убежден, что это вопрос времени, по большому счету, я убежден, что этот процесс пойдет после выборов, потому что фактор удержания и другие факторы используются для влияния на результаты выборов в Армении. Вот почему они не возвращаются. Я не говорю, что это единственная причина, но это одна из причин. Они хотят причинить нам вред, нашему народу, и лично мне», - сказал Пашинян.

27 сентября 2020 года Азербайджан при содействии Турции и наемников развязал войну против Республики Арцах. 9 ноября 2020 года лидеры Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий. Однако Азербайджан нарушает положения трехстороннего заявления, отказывается выполнять 8-й пункт заявления от 9 ноября, а именно возвращать пленных. Республика Армения заявила, что, придерживаясь принципа обмена военнопленными “все на всех”, она вернула Азербайджану всех военнопленных и других задержанных лиц.

Кроме того, 12 мая 2021 года несколько групп военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении и дислоцировались в Сюникской области и в Гегаркуникской области Республики Армения. Ранним утром 27 мая на участке границы Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ на территории охраны N-ской воинской части ВС Армении 6 военнослужащих ВС Армении военнослужащими ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен. Предпринимаются все необходимые меры по возвращению пленных военнослужащих.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.