Мы переживаем трудные времена: Католикос призвал искоренить опасности, угрожающие государственности

Все сыны армянского народа фанатично должны быть преданы Родине и совместными усилиями искоренить все опасности и испытания, угрожающие армянской идентичности и государственности. Как сообщает «Арменпресс», об этом 28 мая в беседе с журналистами в Сардарапате заявил Его Святейшество Католикос всех армян Гарегин II.

“Каждый год в этот Священный день Республики Мы вместе с Конгрегацией Первопрестольного Святого Эчмиадзина приходим в это Священное место, Мемориал Сардарапат, чтобы вознести наши молитвы Богу во имя безопасной, мирной и обеспеченной жизни нашей Родины и нашего народа”, - сказал Католикос.

Он сказал, что сегодня была вознесена молитва чтобы благословение Всевышнего защитило нацию, Отечество, защитило людей от всех испытаний.

“Мы живем в тяжелые времена. Мы хотим, чтобы наши люди жили своей жизнью, прислушивались к заветам Сардарапата, вдохновлялись и воодушевлялись заветами Сардарапата. Наше сегодняшнее послание состоит в том, что все сыны нашей нации фанатично должны быть преданы Родине, должны быть объединены единой любовью к Родине, объединены в единый кулак, чтобы построить мощь нашей Родины, чтобы построить благополучие нашего народа”, - сказал Католикос Всех Армян.